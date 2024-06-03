كل المناطق دُمرت.. الأرقام تكشف "جحيم المباني" في قطاع غزة

تعرض حوالى 55% من المباني، ومعظمها سكنية، في قطاع غزة، للضرر أو للدمار، جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم.

وذكر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات" على منصة "إكس" أن "ما مجموعه 137,297 مبنى، أي ما يقارب 55% من المباني في غزة، تأثرت".

واستند هذا التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الاصطناعية في 3 أيار مع صور أخرى تم جمعها منذ ايار 2023، 15 تشرين الأول ضمناً، أي بعد أسبوع من اندلاع الحرب.

وأوضح المركز أنه "بناءً على تحليلنا، حددنا 36591 مبنى مدمرًا، و16513 مبنى متضررًا بشدة، و47368 مبنى متضررًا بشكل متوسط، و36825 مبنى من المحتمل أنه تضرر"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

واضاف التحليل الذي نُشر في 31 أيار، أن جميع هذه المباني تقريبًا سكنية (135142).

وتركزت الأضرار في محافظتي دير البلح، وسط قطاع غزة، وغزة مقارنة بتحليل أجري في الأول من نيسان.

ومنذ ذلك الحين، تضرر 2613 مبنى جديدا في محافظة دير البلح و2368 في محافظة غزة (شمال)، بحسب يونوسات.

وفي المجمل، سُجل أكبر عدد من المباني المتضررة حديثاً (1216)، أي منذ تحليل مطلع نيسان، في بلدية النصيرات في محافظة دير البلح.

وتوصل تحليل أجراه باحثون في الولايات المتحدة إلى نتائج متقاربة للغاية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأظهر تحليل قام به كوري شير وجامون فان دن هوك لصور التقطتها الاقمار الصناعية أن 56.9% من المباني في قطاع غزة، أي ما مجموعه 160 ألف مبنى، تضررت او تدمرت، بحلول 21 نيسان.

( سكاي نيوز)