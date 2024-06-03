شهيدان وإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد فلسطينيان وأصيب 8 آخرون، مساء الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات ترافقت مع اقتحام الأخير مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية" وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي، أبلغتها "باستشهاد آدم صلاح الدين منصور فراج (23 عاماً)".

وأضافت أنه "وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، الشهيد معتز خالد صادق نابلسي (28 عاماً)، و6 إصابات بجروح متفاوتة".

وقبيل بيان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تتمكن من نقل شهيد وإصابة خطرة".

وأوضحت أن "مجموع إصابات الاقتحام بلغ 8 بالرصاص الحي حتى الآن (06: 40 بالتوقيت المحلي - 15: 40 ت.غ) تم نقلهم لمستشفيات نابلس".

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المنطقة الشرقية وشارع القدس في مدينة نابلس "فاندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة".

ويسمع في مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصوات إطلاق نار وأعمدة دخان قال ناشطون إنها لتفجير عبوة ناسفة في مركبة إسرائيلية في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما يظهر مقطع فيديو متداول جنودا يجرّون فلسطينيا مصابا عاجزا عن الحركة، وفي مقطع آخر يبدو شاب ينزف على درج أحد المباني.

(الأناضول)