اسرائيل تعلن مقتل 4 أسرى في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الاثنين، مقتل 4 أسرى في قطاع غزة.



وقال هاغاري إن "مندوبي الجيش الاسرائيلي أبلغوا عائلات حايم بري، ويورام متسغير، وعميرام كوبير، ونداڤ بوبلويل، الذين اختطفوا إلى داخل قطاع غزة بأنهم ليسوا على قيد الحياة وأن جثامينهم محتجزة لدى "حماس".

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واشار الى أن "قرار إعلان وفاتهم استند على معلومات استخبارية وتم إقراره من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بتعاون مع وزارة الأديان والحاخام الأكبر لإسرائيل".



كما لفت الى أن "ظروف وفاتهم في سجن حماس لا تزال قيد الفحص من قبل كافة الجهات المهنية".



اهذا وأكد هاغاري أن "الجيش الاسرائيلي يعمل في طرق متنوعة لجمع المعلومات عن المختطفين والمختطفات المحتجزين في قطاع غزة ويواصل إلى جانب كافة المؤسسات الأمنية مرافقة عائلاتتهم حتى عودتهم إلى ديارهم".