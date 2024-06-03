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عربي-دولي

ضربات أميركا وبريطانيا تسقط 15 قياديا حوثيا

Lebanon 24
03-06-2024 | 14:30
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أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، مقتل 15 من ضباطها بغارات أميركية بريطانية على اليمن.

 وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، إنه تم في العاصمة صنعاء تشييع "كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة (الحوثية) الذين سقطوا جراء قصف طيران العدو الأميركي البريطاني على اليمن".

 ونشرت الوكالة أسماء من تم تشييعهم، وهم 15 فردا يحملون رتب بين رائد ونقيب وملازم.

 ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بخصوص ملابسات مقتل هؤلاء، لكن الجماعة سبق أن أعلنت الجمعة، مقتل 16 شخصا وإصابة 41 بغارات أميركية بريطانية على محافظة الحديدة.

  (الأناضول)

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