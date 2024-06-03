برلماني مغربي يحذر من تأخر إفريقيا بمواكبة الذكاء الاصطناعي

حذّر عضو البرلمان المغربي، المرابط الخمار، من تأخر مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي في البلدان الإفريقية.

جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركته في المنتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي المنعقد بالعاصمة الرباط بين 3 و5 حزيران الجاري.

ومنتدى الذكاء الاصطناعي من تنظيم المركز الدولي للذكاء الاصطناعي في المغرب، التابع لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية (حكومية)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ولفت الخمار إلى أن التأخر في مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي سيؤثر سلبا على الأفراد والدول الإفريقية.

واعتبر أن "تحديات الذكاء الاصطناعي كثيرة في كل الميادين، في ظل التطور السريع لهذا المجال".

وأشار إلى كون بعض البلدان الإفريقية بدأت تفكر في استراتيجيات لمواكبة هذا الذكاء الاصطناعي، واصفا الأمر بالإيجابي.

وبحسب البرلماني المغربي فإن بلاده تهتم بالموضوع مما يجعلها قادرة على تبادل التجارب مع الدول الإفريقية.

( الأناضول)