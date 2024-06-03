Advertisement

عربي-دولي

برلماني مغربي يحذر من تأخر إفريقيا بمواكبة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
03-06-2024 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1207519-638530477657782488.jpeg
Doc-P-1207519-638530477657782488.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذّر عضو البرلمان المغربي، المرابط الخمار، من تأخر مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي في البلدان الإفريقية.

 جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركته في المنتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي المنعقد بالعاصمة الرباط بين 3 و5 حزيران الجاري.

 ومنتدى الذكاء الاصطناعي من تنظيم المركز الدولي للذكاء الاصطناعي في المغرب، التابع لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية (حكومية)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

 ولفت الخمار إلى أن التأخر في مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي سيؤثر سلبا على الأفراد والدول الإفريقية.

 واعتبر أن "تحديات الذكاء الاصطناعي كثيرة في كل الميادين، في ظل التطور السريع لهذا المجال".

 وأشار إلى كون بعض البلدان الإفريقية بدأت تفكر في استراتيجيات لمواكبة هذا الذكاء الاصطناعي، واصفا الأمر بالإيجابي.

 وبحسب البرلماني المغربي فإن بلاده تهتم بالموضوع مما يجعلها قادرة على تبادل التجارب مع الدول الإفريقية.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:11 | 2024-06-03
18:51 | 2024-06-03
18:21 | 2024-06-03
18:08 | 2024-06-03
17:43 | 2024-06-03
16:45 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24