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إقتصاد

فضيحة تطال شركات السيارات اليابانية.. علامات كبرى في أزمة!

Lebanon 24
03-06-2024 | 14:44
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إكتشفت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج بعض أنواع مركبات كل من "تويوتا موتور" و"مازدا". 


وقالت الوزارة إن المخالفات شملت أيضا الطلبات المقدمة من هوندا 7267.تي، وسوزوكي 7269.تي، وياماها موتور 7272.تي.
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وتبين أن الشركات قدمت بيانات خاطئة أثناء اختبارات سلامة، أو تم التلاعب بها عندما تقدمت بطلب للحصول على شهادة المركبات.


وأمرت الوزارة شركات تويوتا ومازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات. وقالت إنها ستجري فحصا في المقر الرئيسي بمحافظة آيتشي، الثلاثاء.


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