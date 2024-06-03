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الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني جهود وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
03-06-2024 | 15:13
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بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الاثنين، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من كاميرون، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

 وذكر البيان أن الطرفين بحثا "جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

 كما بحث الوزيران "المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لصفقة تبادل تنتج وقفا دائماً لإطلاق النار، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة وتوزيعها في جميع مناطق القطاع"، وفق البيان ذاته.

 وأكد الوزيران على "ضرورة التعامل مع المقترح بجدية وإيجابية". (الأناضول)

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