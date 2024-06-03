شركة طيران سعودية تدرس شراء طائرات عريضة البدن

تبحث شركة طيران "أديل" السعودية للسفر في طلبية محتملة لشراء ما بين 10 و20 طائرة عريضة البدن، لزيادة قدرتها على نقل أعداد أكبر من المسافرين وربما تحسم قرارها بحلول نهاية العام.



وقال ستيفن جرينواي الرئيس التنفيذي لطيران أديل، وهي شركة منخفضة التكلفة تابعة للخطوط الجوية السعودية، إن الشركة حاليا في مرحلة مبكرة من عقد مقارنات بين الطائرتين بوينغ 787 وإيرباص إيه 330 نيو، وإنها لم تشرع بعد في طلب أي عروض من شركتي تصنيع الطائرات المتنافستين.

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وقد تصل قيمة مثل هذه الصفقة إلى نحو خمسة مليارات دولار بالأسعار المعلنة غير أن شركات الطيران عادة ما تتمكن من الحصول على خصومات كبيرة.