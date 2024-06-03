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بدء محاكمة نجل الرئيس الأميركي هانتر بايدن

Lebanon 24
03-06-2024 | 17:43
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بدأت، الاثنين محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية في أول محاكمة لابن رئيس حالي يمكن أن تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.
وهانتر متّهم بالكذب في شأن إدمانه على المخدرات عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018.
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وصل المتهم البالغ 54 عاماً إلى المحكمة في بلدته ويلمنغتون مصحوبا بأفراد عائلته بينهم السيدة الأولى جيل بايدن، لكن بغياب الرئيس.

وأنجزت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين، ما يتيح بدء المرافعات الافتتاحية الثلاثاء في محاكمة يتوقّع أن تستمر لأسبوع أو أسبوعين.

وجرت عملية اختيار هيئة المحلفين فيما يتوقع بأن تتواصل المحاكمة من أسبوع إلى أسبوعين.

وأفاد بايدن بأنه "فخور جداً بهانتر".

وقال بايدن في بيان: "كرئيس لن أعلّق على إجراء فيديرالي جار، ولكن كأب أكنّ حباً لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".
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