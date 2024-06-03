نايجل فاراج يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية في بريطانيا

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أعلن نايجل فاراج الذي قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاثنين ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من تموز في بريطانيا، عن حزب الإصلاح البريطاني القومي.وبعد أن أعلن قبل عشرة أيام أنه لن يترشّح، أكد الاثنين خلال مؤتمر صحافي أنه "غيّر رأيه".وأعلن بأسلوبه المعتاد: "سأترشح في دائرة كلاكتون"، مضيفاً أنه "سيتولى أيضا رئاسة حزب الإصلاح المناهض للهجرة والسياسات المناخية".وقال نايجل فاراج (60 عاما) الذي حاول سبع مرات أن يُنتخب نائباً: "هناك رفض للطبقة السياسية في البلاد إلى حد لم يسبق له مثيل في العصر الحديث".وأضاف: "لا أستطيع أن أخذل الملايين"، مشيراً إلى أن "العديد من الأشخاص في البلاد دعوه إلى الترشح".