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عربي-دولي

هجوم على مطاعم لعلامات تجارية في العراق على خلفية حرب غزة

Lebanon 24
03-06-2024 | 18:51
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هاجم نحو ثلاثين شخصًا مساء الاثنين مطعمَين أحدهما "كي إف سي" الأميركي في بغداد بعد نحو أسبوع شهد هجمات مماثلة، حسبما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، في وقت ترتفع الأصوات الداعية إلى مقاطعة شركات غربية على خلفية الحرب في غزة.
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وقال مصدر أمني: "هاجم حوالي 30 شخصًا مطعمَي +كي إف سي+ و+تشيلي هاوس+ في شارع فلسطين وأطلقت القوى الأمنية النار في الهواء لتفريقهم".

وأضاف: "تم اعتقال شخصَين على الأقلّ".

وانتشرت القوات الأمنية في مناطق تضم مؤسسات أميركية في بغداد لتفادي تكرار ما حدث، بحسب المصدر.

ولم تُسجّل أية أضرار بشرية إنما أضرار مادية في المطعمَين، وفقًا لمسؤول أمني آخر.
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