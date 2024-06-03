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الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على مواقع الحرائق شمال البلاد

Lebanon 24
03-06-2024 | 19:11
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قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرته على مواقع للحرائق التي اجتاحت غابات مساحات واسعة من شمال إسرائيل. 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود إصابات طفيفة وباشتعال النيران في بعض المنازل.
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وأرسل الجيش الإسرائيلي معدات وجنوداً للمساعدة في احتواء النيران التي انتشرت بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف، وأصيب ستة من جنود الاحتياط بإصابات طفيفة.

وقال الجيش: "القوات سيطرت على مواقع الحرائق، ولا يوجد خطر على حياة أي إنسان في هذه المرحلة".

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية إن الحرائق امتدت بالفعل إلى مئات الأفدنة.
وقالت خدمة الإطفاء الوطنية إن أعضاءها عملوا في وقت متأخر من الليل في عدة مواقع، منها بلدة كريات شمونة حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل.

وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاءها.
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