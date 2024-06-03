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عربي-دولي

المغرب دعمت مقترحات بايدن بخصوص غزة: لحلّ الدولتين بحدود 1967

Lebanon 24
03-06-2024 | 23:03
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ردًا على إعلان الرئيس الأميركي لناحية إعلان إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان "أن المملكة تؤكد أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
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وذكرت الوزارة أن "هذه المقترحات تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المدمرة".

وأضافت أن المملكة المغربية تأمل أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها.

كما أكدت الخارجية في بيانها أن المغرب يظل مؤمنا بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين دولة فلسطينية بحدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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