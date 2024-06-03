معترضةً عشرات المسيّرات.. روسيا تصدُّ هجومًا جويًا أوكرانيًا

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تمكنت وحدات الدفاع الجوي الروسية من اعتراض 20 طائرة مسيرة أوكرانية الاثنين في جنوب روسيا على حدود أوكرانيا.ولفت حاكم منطقة كورسك إلى أن "القوات الأوكرانية هاجمت أربع قرى في منطقته باستخدام طائرات هجومية مسيّرة وطائرات هليكوبتر".وفي منطقة بيلغورود، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت "عدة أهداف محمولة جوا". وتضررت أسطح بعض المساكن. (سكاي نيوز عربية)