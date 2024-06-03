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عربي-دولي

بشأن مقترح بايدن حول الهدنة في غزة.. أميركا تطلب دعم مجلس الأمن

Lebanon 24
03-06-2024 | 23:18
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أعلنت الولايات المتحدة انها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى مشروع قرار يدعم اقتراحا قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووُزعت مسودة نص من صفحة واحدة اطلعت عليها رويترز على المجلس المؤلف من 15 عضوا. ويحتاج إقرار المشروع تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض.
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ويدعو مشروع القرار حماس إلى قبول الاتفاق و"التنفيذ الكامل لبنوده دون إبطاء أو شروط". كما "يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية".

ويأتي الاقتراح الأميركي بعد أسبوع من اقتراح الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس ويأمر إسرائيل "بالوقف الفوري لهجومها العسكري" في رفح.

وعرض بايدن يوم الجمعة الماضي ما وصفه باقتراح من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، قائلا "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب" وحصل على رد فعل أولي إيجابي من حماس.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى".

وحثت أعضاء المجلس على تبني القرار. وقالت "يجب أن نتحدث بصوت واحد دعما لهذا الاتفاق".(سكاي نيوز)


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