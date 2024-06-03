السنوار قد يرفض الهدنة.. هذا ما أعلنته واشنطن

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه إذا قرر زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، أنه في أمان في نفق وأن اقتراح وقف إطلاق النار ليس في مصلحته لأنه يشعر بالأمان، فهذا تقييم يمكنه القيام به.وأضاف ميلر: "لكنني أعتقد أنه من الواضح جدًا أن (المقترح) في مصلحة الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنه "مطابق تقريبًا" للاقتراح الذي قدمته حماس قبل بضعة أسابيع، معرباً عن أمله في ألا تغير حماس موقفها.وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لم تتلق ردا بعد من حركة حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن إليها يوم الخميس الماضي.وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والكرة صارت في ملعب حماس.وكان بايدن قد أكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضّه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.وأشار البيت الأبيض في بيان بشأن فحوى المحادثات إلى أن بايدن "أكد أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار" كما "أكد استعداد إسرائيل للمضي قدما" ببنود المقترح الذي أعلنه الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)