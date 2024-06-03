للمرة الأولى منذ إدانته.. بايدن يصف ترامب بأنه "مجرم"

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للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه "مجرم مدان".وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت "يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة"، متابعا "لأول مرة في التاريخ الأميركي يسعى الآن رئيس سابق ومجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة".واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأميركي أكثر خطورة، إذ ألقى الرئيس السابق باتهامات دون أدلة حول تلفيق القضية.وأضاف بايدن "على الرغم مما يثيره هذا الأمر من قلق، الأكثر ضررا هو الهجوم الشامل الذي يشنه دونالد ترامب على نظام العدالة الأميركي".ورأى الرئيس الديموقراطي أن ترامب الذي خسر انتخابات 2020، سيشكل تهديدا أكبر في حال فوزه بولاية ثانية.وقال بايدن "شيء ما أصاب هذا الرجل حقا" بعد عام 2020، مضيفا أن هذا "يصيبه بالجنون حرفيا".كما انتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة "نقطة تحول" بالنسبة إلى مؤيديه، وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.وأضاف أمام أنصاره "هو يقول إنه إذا خسر فسيكون هناك حمام دم في أميركا. أي نوع من الرجال هذا؟".وكان قد اعتبر ترامب أن صدور عقوبة بالسجن بحقه بشأن قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قد تكون "نقطة تحول" بالنسبة لمؤيديه.وبات الجمهوري المرشح لانتخابات تشرين الثاني 2024، أول رئيس أميركي سابق تتمّ إدانته جنائيا.ولا يزال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى، لكن من غير المرجح محاكمته فيها قبل الانتخابات. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا ووصف الاتهامات بأنها مؤامرة ديمقراطية لمنعه من خوض سباق الرئاسة.ويستغل ترامب قرار إدانته لتكثيف جهوده لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لكنه لم يسع بطريقة أخرى إلى حشد مؤيديه، على خلاف تصريحاته التي احتج فيها على خسارته عام 2020 أمام بايدن وتسببت في شن أنصاره هجوما على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021. (سكاي نيوز)