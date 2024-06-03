الإحتلال يقتحم طولكرم.. حملات اعتقال وسقوط شهداء

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استُشهد 7 شبان، وأصيب 14 آخرون، بينهم 4 في وضع حرج، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تواصل حملات الاعتقال والاقتحامات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت جثماني الشهيدين، عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، بعدما أطلقت النار صوب أحد المركبات عند حاجز نيتساني عوز غرب طولكرم، ومنعت وصول مركبات الإسعاف إلى المكان.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الغربي لمدينة طولكرم، حيث تمركزت ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب المحافظة، حسب الوكالة الفلسطينية.