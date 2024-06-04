بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)

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أطلق راصد الزلازل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرا جديا حيث نبّه أمس الاثنين إلى أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 حزيران، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 حزيران، بعد ظهور القمر الجديد في 6 حزيران.وعلى حسابه على "إكس"، أعاد الباحث الهولندي نشر النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، حيث أوضح من خلالها تفاصيل توقعاته.فعن الفترة الحالية وإلى يوم 11 حزيران ، قال هوغربيتس في الفيديو المعروض على حسابه في "يوتيوب": "سيكون لدينا هندسة حرجة في الرابع (اليوم)"، مشيراً إلى اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض، مؤكداً أن ذلك "يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".وأضاف بالقول: "هناك احتمال حدوث زلزال كبير"، حيث أن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية".وأضاف بالقول: "نرى أيضًا اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري. وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس (من حزيران)".وعن التوقيت الذي يتوقعه لحدوث النشاط الزلزالي الكبير، قال الباحث الهولندي إنه "من الصعب بعض الشيء تقدير ذلك.. لذا، فإن تقديري هو أن الفترة من 6 إلى 7 إلى 8 حزيران هي الفترة الأكثر أهمية على الأرجح.. ويمكن أن يكون هناك هزة كبيرة في حدود الـ7 درجات (على مقياس رختر)".وقال إنه "إذا نظرنا إلى النصف الثاني من هذا الإطار الزمني، فسنرى هندسة حرجة. وخاصة هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل كوكب الزهرة وعطارد، وذلك أيام 7 و8 و10 حزيران. فلدينا اثنان من الاقترانات الكوكبية. الشمس وعطارد وأورانوس في اليوم التاسع (من يونيو) والشمس وعطارد والمشتري في اليوم العاشر (من يونيو). هذه الاقترانات الكوكبية في حد ذاتها ليست حرجة للغاية. ويمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي الذي يقترب من 6 درجات.. لذلك من المحتمل أن نشهد زيادة في النشاط الزلزالي.. زلازل أقوى فوق المتوسط في النصف الثاني من هذا الإطار الزمني، حتى اليوم الحادي عشر".ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.وقد تسببت توقعاته وتحذيراته في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.(العربية)