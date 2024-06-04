إيران تستعد لانتخاب رئيسها.. 80 مُرشحًا ينتظرون "قرار الأهلية"

أغلقت إيران باب الترشيحات لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث بلغ عدد المتقدمين 80 شخصا، حسب ما أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.

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وفي هذه المرحلة، يعمل مجلس "صيانة الدستور"، المؤلف من 12 عضوا، في فترة لا تتجاوز سبعة أيام لتأكيد أهلية المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضها، وفق معايير محددة، على أن ينشر في 11 حزيران الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 حزيران وستستمر 16 يوما على أن تجرى الانتخابات في الـ28 من حزيران عن طريق التصويت المباشر للشعب.ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية، علي لايجاني، محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، عبد الناصر همتي وغيرهم من الأسماء. (روسيا اليوم)