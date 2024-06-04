تطوّر غير مسبوق.. واشنطن تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

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تستعد واشنطن لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، حيث وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون في هذا الخصوص.وتم دعم الوثيقة من قبل تسعة مشرعين، ويؤكد نص مشروع القانون المقدم بمبادرة من الجمهوريين على أن إدارة واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت هذه الهيئة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و"تشمل هذه الفئة الأميركيين، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأميركية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن".وقد تنطبق القيود الأميركية أيضا على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية الدولية.كما تم التأكيد على ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد إصدار مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. (روسيا اليوم)