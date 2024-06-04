الديمقراطيون يستعدون لمقاطعة "كبيرة" وتعطيل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

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من المتوقع أن يقاطع جزء كبير من تجمع الديمقراطيين خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس.وسيمثل ذلك رفضًا كبيرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي وسط اعتراضات ديمقراطية مستمرة على الطريقة التي أدار بها الحرب في غزة.العديد من الديمقراطيين يعارضون هذا العام دعوة نتنياهو في المقام الأول، واتهموا الجمهوريين بمحاولة تقسيم حزبهم من خلال الخطاب.وقالت رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس براميلا جايابال لموقع "أكسيوس" إن المقاطعة "ستكون كبيرة" وأن هناك "الكثير من الأشخاص المستائين للغاية من قدومه إلى هنا".وقالت جايابال إنها تحدثت مع العديد من المشرعين الذين حضروا خطاب نتنياهو عام 2015 لكنها قالت إنهم لن يحضروا هذه المرة.وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، العضو التقدمي رفيع المستوى في لجنة قواعد مجلس النواب، لموقع "أكسيوس" إنه لن يحضر وقال: "أتمنى لو لم يحدث ذلك".وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الكثير من الأعضاء "سينتظرون حتى النهاية ليقرروا" ما إذا كانوا سيحضرون، ووصف الأمر بأنه "وضع مائع للغاية ولا يمكن التنبؤ به".وقال المشرع إن ما إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو سيكون العامل الرئيسي، وتوقع أن يقاطع ما بين 50 إلى 100 ديمقراطي الخطاب إذا كانت الحرب لا تزال مستعرة.وقال عضو آخر من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب إن "كل شيء قيد المناقشة" وأن "عددًا من الديمقراطيين سيذهبون ويعطلون" الخطاب.وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان وهو عضو بارز في التجمع التقدمي، لموقع اكسيوس إنه يأمل "في إجراء محادثة حول هذا الموضوع".وأضاف: "المقاطعة تعني أن الوجوه المبتسمة لموظفي الحزب الجمهوري ستحتل مقاعدنا. أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية أفضل السبل لتسليط الضوء على نتنياهو الحقيقي بدلاً من مجرد عدم الحضور من البداية".ولا يزال يجري تحديد موعد خطاب نتنياهو، حيث نفى مكتب نتنياهو التقارير التي تفيد بأن الخطاب سيلقي في 13 حزيران، خلال عطلة عيد الأسابيع اليهودية.وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأميركي لموقع اكسيوس: "لا يزال مكتب رئيس مجلس النواب ينسق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد موعد لإلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا مشتركًا أمام الكونغرس. وسنعلن عن الموعد".(سكاي نيوز)