عوامل داعمة وأساسية.. هكذا ستتحول دبي إلى وجهة سياحية دائمة

تعمل دبي على جذب المزيد من الزوار، ضمن خطط جديدة، وذلك في ظل سعيها إلى التحول من دورها كمركز نقل ووجهة قصيرة الأجل، بحسب تقرير لبلومبرغ.



وفي هذا السياق، تأتي قارة إفريقيا من بين المناطق التي تستهدفها المدينة، وقد أعلنت شركة طيران الإمارات الرائدة في دبي أخيراً، عن أنها ستعيد خدمتها إلى نيجيريا اعتباراً من الأول من تشرين الاول المقبل.

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وتسعى دبي أيضاً إلى تسويق نفسها كوجهة على مدار العام، في الوقت الذي تروج فيه لرياضات مثل البادل، وهي رياضة تجمع بين التنس والاسكواش.



وازدهرت دبي منذ فترة طويلة كبوابة للمسافرين العابرين باستخدام مركزها للتواصل والربط بين الوجهات العالمية. وفي هذا السياق، تأتي قارة إفريقيا من بين المناطق التي تستهدفها المدينة، وقد أعلنت شركة طيران الإمارات الرائدة في دبي أخيراً، عن أنها ستعيد خدمتها إلى نيجيريا اعتباراً من الأول من تشرين الاول المقبل.وتسعى دبي أيضاً إلى تسويق نفسها كوجهة على مدار العام، في الوقت الذي تروج فيه لرياضات مثل البادل، وهي رياضة تجمع بين التنس والاسكواش.وازدهرت دبي منذ فترة طويلة كبوابة للمسافرين العابرين باستخدام مركزها للتواصل والربط بين الوجهات العالمية.

وتسمح تأشيرة سياحية جديدة بالدخول المتعدد إلى دبي لمدة خمس سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير مدة 90 يوماً التي كانت معروضة سابقاً.



وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات تسعى بشكل حثيث إلى تحول مدينة دبي إلى وجهة سياحية دائمة، خاصة وأن هذا التحول ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإماراتي.

ومن أهم العوامل التي ستساهم بتحويل الامارات إلى وجهة سياحية دائمة حسب الجروان هي:

تنويع الاقتصاد: التحول إلى وجهة سياحية دائمة يعزز من تنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماد الدولة على النفط.

خلق فرص عمل: نمو قطاع السياحة يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

جذب الاستثمارات: زيادة الاستثمارات تسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية والفندقية ودعم القطاع.

تنمية القطاع الخدمي: تطوير الخدمات المتعلقة بالسياحة مثل الفنادق والمطاعم والترفيه.

زيادة الإيرادات الحكومية: زيادة دخل الحكومة من خلال الرسوم السياحية والضرائب وخلافه.

دعم ريادة الأعمال: تعزيز قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في السياحة.

البنية التحتية المتقدمة: الإمارات تعد رائدة إقليمياً في تطوير البنية التحتية، وتتوافر لديها شبكة مواصلات متطورة، ومطارات حديثة، ومرافق سياحية متكاملة.

التنوع الثقافي: تتعامل الإمارات مع كل أشكال الثقافة، ويتوافر لديها مزيج فريد من الثقافة التقليدية والحداثة.

الأمن والاستقرار: تتمتع الإمارات بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، وتحقيقهما لجميع المتواجدين على أراضيها، وهو من أهم ما يجذب السائحين لأية دولة.

التسويق والترويج: تعتمد الدولة على تدشين حملات تسويقية دولية؛ بهدف الترويج إلى مدينة دبي كوجهة سياحية متميزة، ما يساعد على جذب السياحة.

التسهيلات السياحية: دائماً وبشكل مستمر تقدم الإمارات تسهيلات فيما تأشيرية مع تحسين خدمات التأشيرات للسياح.

الفعاليات الدولية: دائماً ما تحرص دولة الإمارات على استضافة فعاليات ومعارض دولية واحتضانها، ما يسهم في جذب السياح.

الجوائز العالمية : تصدر دولة الإمارات دول العالم في الحصول على عديد من الجوائز في المجالات المختلفة، على رأسها حصول دبي على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين، عام 2024 من موقع "تريب أدفايزر" للعام الثالث على التوالي.

وفي تصور الجروان، فإن الإمارات تحتاج إلى بعض الإجراءات من شأنها أن تعزز من حركة القدوم إلى دبي كوجهة أساسية بعد أن كانت وجهة لعبور المسافرين, (سكاي نيوز عربية)