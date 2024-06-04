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عربي-دولي

"إزالة أسماء".. الكويت تتجه نحو ترقيم الشوارع

Lebanon 24
04-06-2024 | 01:17
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بدأت السلطات الكويتية بتطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة الخليجية الصغيرة، عبر إجراء جذري وعصري تحدثت عنه وسائل إعلام كويتية.

وذكرت صحيفة المجلس المقربة من السلطات أن وزارة الأشغال "بدأت باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".
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وأشارت إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلا عن أسماء الأشخاص.
ولفتت إلى أنه تقتصر تسمية بعض الشوارع فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".

وقالت الوزارة إن تسمية بعض الشوارع الأخرى بأسماء الدول والعواصم يتم "تبعا للمعاملة بالمثل".

ويذكر أن هذه العملية تساهم في تبسيط حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية (جي بي أس)، وخاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية.
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