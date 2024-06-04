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عربي-دولي

بالتوازي مع بدء محاكمته بتهم عدّة.. بايدن يدعم ابنه هانتر بـ"رسالة حب"

Lebanon 24
04-06-2024 | 01:27
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عبر جو بايدن عن "حبه الكبير" لابنه هانتر الذي تبدأ محاكمته بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني أمام محكمة فيدرالية.

وأعلن بايدن في بيان: "كرئيس لن أعلق على إجراء فيدرالي جار، ولكني كأب أكن حبا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".
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ويتهم مدّعون فدراليون هانتر البالغ من العمر 54 سنة بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في عام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقا.

وكشف موقع "أكسيوس" في وقت سابق، أن هانتر بايدن، يواجه دعوى قضائية من زوجته السابقة بتهمة انتهاك اتفاق الطلاق، ويتم النظر في الدعوى منذ عدة سنوات بشكل سري. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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