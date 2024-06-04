Advertisement

عربي-دولي

وفد حماس بالقاهرة لبحث مقترحِ الهدنة.. وهذا آخر ما تم التوصل اليه

Lebanon 24
04-06-2024 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1207646-638530876388420698.jpeg
Doc-P-1207646-638530876388420698.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يصل وفدٌ من حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء مصريين وقطريين، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس" Axios.

الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم بأن حماس لن ترفض المقترح رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه.
Advertisement

أما عن الحضور الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة، فقد أكدت مصادرُ لقناة كان الإسرائيلية أن مجلس الحرب قرر عدم إرسال وفد إلى القاهرة حتى الحصول على إشارات إيجابية من الوسطاء.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن التصريحات المبدئية لحركة حماس تشير إلى أنها تلقت بشكل "إيجابي" المقترح الحالي لصفقة التبادل ووقف الحرب في غزة، ويبقى رد إسرائيل.

أما البيت الأبيض، فقد أشار إلى أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار والتوصل إلى هدنة وأن الاتفاق المطروح هو فرصة لوقف إطلاق النار في غزة.

البيت الأبيض لفت إلى أن إسرائيل مستعدة للمضي قدما ببنود المقترح الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-06-04
03:11 | 2024-06-04
03:00 | 2024-06-04
02:28 | 2024-06-04
02:27 | 2024-06-04
02:22 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24