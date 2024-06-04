وفد حماس بالقاهرة لبحث مقترحِ الهدنة.. وهذا آخر ما تم التوصل اليه





الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم بأن حماس لن ترفض المقترح رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه.

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أما عن الحضور الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة، فقد أكدت مصادرُ لقناة كان الإسرائيلية أن مجلس الحرب قرر عدم إرسال وفد إلى القاهرة حتى الحصول على إشارات إيجابية من الوسطاء. يصل وفدٌ من حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء مصريين وقطريين، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس" Axios.الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم بأن حماس لن ترفض المقترح رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه.أما عن الحضور الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة، فقد أكدت مصادرُ لقناة كان الإسرائيلية أن مجلس الحرب قرر عدم إرسال وفد إلى القاهرة حتى الحصول على إشارات إيجابية من الوسطاء.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن التصريحات المبدئية لحركة حماس تشير إلى أنها تلقت بشكل "إيجابي" المقترح الحالي لصفقة التبادل ووقف الحرب في غزة، ويبقى رد إسرائيل.



أما البيت الأبيض، فقد أشار إلى أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار والتوصل إلى هدنة وأن الاتفاق المطروح هو فرصة لوقف إطلاق النار في غزة.



البيت الأبيض لفت إلى أن إسرائيل مستعدة للمضي قدما ببنود المقترح الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.