تايوان ترصد 23 طائرة صينية في محيطها بأقل من 3 ساعات

Advertisement

خلال أقل من ثلاث ساعات صباح الثلاثاء، رصدت تايوان تحليق 23 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.وقالت الوزارة "اعتباراً من الساعة 8:20 (00:20 ت.غ)، رصدنا بنجاح ما مجموعه 23 طائرة... من بينها 16 عبرت الخط الأوسط" الممتد في منتصف مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة والبرّ الصيني الرئيسي.وأوضح البيان الصادر عند الساعة 10:40، أن الطائرات تضمنت مقاتلات وطائرات نقل وأخرى من دون طيّار، مؤكدة أن الجيش "يتابع الوضع عن كثب".وبحسب التقرير اليومي لوزارة الدفاع في تايبيه، يأتي رصد هذه الطائرات بعدما أرسلت الصين 19 طائرة الى أجواء تايوان خلال فترة 24 ساعة انتهت عند السادسة صباح الثلاثاء.وزاد مستوى التوتر بين الصين وتايوان منذ تنصيب لاي تشينغ-تي رئيساً للجزيرة في 20 أيار. واعتبرت بكين أن خطابه الذي تعهّد فيه بالدفاع عن الديمقراطية في تايوان وحرية الجزيرة، كان بمثابة "إعلان استقلال".وبعد التنصيب، أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة على مدى يومين، هدفت إلى محاكاة فرض حصار على الجزيرة، مؤكدة أنها تهدف إلى اختبار قدرتها على السيطرة على الجزيرة.وتعهد الجيش الصيني مع بدء المناورات "بإراقة دماء" ما وصفها بأنها "قوى الاستقلال" في الجزيرة.وأتت المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطر" اليمين رئيساً للجزيرة التي تمتع بنظام حكم ذاتي.وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها لم تفلح بعد في توحيده مع البرّ الرئيسي منذ نهاية الحرب الأهلية ووصول الحزب الشيوعي الى الحكم في 1949. (سكاي نيوز)