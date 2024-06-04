مُقترح بايدن لوقف الحرب يشعلُ سجالا إسرائيليًا.. فما هي فرص التوصل إلى صفقة هدنة؟

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وعلى صعيد متصل، شدّد وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن ومصر في اجتماع افتراضي، على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي، كما أبدوا دعمهم جهود الوساطة.ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح صحفي عقب اتصال هاتفي بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، العمل على تحقيق أهداف الحرب.وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو قوله: "إنه غير مستعد لإنهاء الحرب على قطاع غزة".إلى ذلك، أكّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تهديده بتفكيك الحكومة إذا وافق نتنياهو على الصفقة المقترحة من بايدن، والتي تتضمن "إنهاء الحرب على قطاع غزة دون القضاء على حركة حماس"، وفق تعبيره.كما هدّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحل الحكومة والانسحاب من ائتلاف نتنياهو، إذا وافقت الحكومة على المقترح.تعليقًا على المشهد، يشير الدبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد شمايرر إلى أن بايدن كان يركز على النقاط الأساسية عندما أعلن عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.ويعتبر أن "المهم أنه مقترح من ثلاثة أجزاء وأن الجزء الأهم هو البدء على الأقل بوقف إطلاق نار مؤقت لستة أسابيع سيتم خلالها إدخال المساعدات للمواطنين في غزة، والإفراج عن الأسرى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".ويضيف شمايرر: "لست متفاجئًا بأن القيادة في إسرئيل ستبحث عن تصرفات دبلوماسية كاستجابة للمقترح الذي أعلن عنه بايدن"، لافتًا إلى أن "ادعاء إسرائيل بأن ما قدّمه بايدن غير دقيق هو مجرد أمر دبلوماسي في محاولة للوصول للاتفاق الأفضل"، وفق تعبيره.ويعبّر الدبلوماسي الأميركي السابق عن ثقته بأن المقترح الذي أعلن عنه بايدن "دقيق ويمكن البناء عليه".من جهته، يرى الباحث في مركز مدى الكرمل مهند مصطفى أن ما يحدث أمر "مذهل"، حيث خرج بايدن ليقدم مقترحًا إسرائيليًا وأكّد أنه مقترح بنيامين نتنياهو.فبينما يلفت إلى أن الصحافة الإسرائيلية كانت تشير طيلة الأيام الماضية إلى المقترح على أنه مقترح نتنياهو، يستغرب خروج هذا الأخير بعد أيام ليصف المقترح بأنه "غير دقيق".ويذكّر مصطفى بأن تصرف نتنياهو ليس الأول حيث فعل الأمر نفسه عندما وافقت حماس على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة في أيار الماضي.ويقول: "إن كل ذلك يؤكد أن إسرائيل لا تريد الصفقة، وقد عوّلت على رفض حركة حماس على المقترح كما عوّلت في المرة السابقة"، لكن "حماس وافقت مرة أخرى على المقترح وزجّت بنتنياهو في الزاوية أمام الولايات المتحدة". (العربي)