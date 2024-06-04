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اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بمزرعة ثالثة بأستراليا

Lebanon 24
04-06-2024 | 02:27
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قالت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن ثالثة بالولاية.

وذكرت الحكومة في بيان أن الفحوصات أكدت اكتشاف السلالة H7N3 من الفيروس. وهذه السلالة تختلف عن السلالة H5N1 التي انتشرت في الطيور والثدييات في أنحاء العالم في الأعوام القليلة الماضية.
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