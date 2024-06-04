Advertisement

ذكرت صحيفة "The Hill" البريطانية أنه "منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول، تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل متعمد أي مناقشة لما سيكون عليه "اليوم التالي" في غزة، الأمر الذي أثار ذعر الولايات المتحدة ومجلس وزراء الحرب التابع له والحلفاء العرب المفترضين مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي 15 أيار، انتقد وزير الدفاع يوآف غالانت نتنياهو علناً لفشله في التخطيط، وحذر من أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة لا يمكن الدفاع عنها. وبعد ثلاثة أيام، حدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، موعدًا نهائيًا في 8 حزيران لنتنياهو لاتخاذ قرارات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه "اليوم التالي" في غزة أو أن حزبه سيغادر الائتلاف. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أعدت أحزاب المعارضة الرئيسية اقتراحات بسحب الثقة على أمل إجراء انتخابات جديدة، لكنها لم تقدمها".وبحسب الصحيفة، "ثم، فجأة، في 30 أيار، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن اقتراح "إسرائيلي" لوقف إطلاق النار، وقال إن حماس يجب أن توافق عليه. وعلى الرغم من أن الاقتراح يشير إلى أن حماس لن تبقى في السلطة ولن تتمكن من إعادة التسلح، إلا أن رد الفعل الأولي للجماعة كان "إيجابيا". وأصدر نتنياهو بيانا قال فيه إنه لم يتغير شيء في الموقف الإسرائيلي، وهدد الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريش بمغادرة الائتلاف الحاكم، كما فعل العديد من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. وأعلن حزب الأمل الجديد، وهو حزب يميني مناهض لنتنياهو، معارضته لاقتراح بايدن. وتظاهر أكثر من 120 ألف شخص في تل أبيب ليلة السبت دعما للاقتراح، مع احتجاجات مماثلة في القدس وأماكن أخرى".وعرضت الصحيفة خمس نظريات بشأن هذا الوضع المعقد. النظرية الأولى، "سيتعين على بايدن أن يعمل بجد لضمان دعم نتنياهو لاقتراحه واقتراح إسرائيل، وإقناع حماس بالموافقة. وأشار بايدن نفسه إلى أنه لا تزال هناك حاجة للتفاوض على التفاصيل، مما يعني أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يستغرق بعض الوقت.الثانية، إذا وصل اقتراح بايدن إلى الكنيست، فإن أحزاب المعارضة الرئيسية ستوفر لنتنياهو مؤقتًا شبكة أمان وتدعم عودة الرهائن ووقف إطلاق النار. وإذا عارضت كافة أحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلية والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة التوصل إلى اتفاق، فيمكن لأحزاب المعارضة الموافقة على اقتراح بايدن إذا تمكن نتنياهو من إقناع نصف حزب الليكود على الأقل بالتصويت بنعم".وتابعت الصحيفة، "النظرية الثالثة، إن خطاب نتنياهو المتوقع أمام جلسة مشتركة للكونغرس تم اعداده من قبل رئيس مجلس النواب مايك جونسون ونتنياهو قبل اقتراح بايدن وتم تأكيده مباشرة بعد الإعلان عن الاقتراح لرفع مكانة نتنياهو السياسية في إسرائيل.ولكي نكون واضحين تماما، فإن الخطاب يتعلق بنتنياهو، وليس إسرائيل. إذا ألقي الخطاب قبل الاتفاق على اقتراح بايدن، فمن المفارقة أن نتنياهو قد يستخدمه للمناقشة ضد الصفقة. رابعاً، من المرجح أن يمكّن اقتراح بايدن، إذا وافقت عليه إسرائيل، نتنياهو من تجنب التهديد بإجراء انتخابات جديدة حتى أواخر الخريف أو ربما عام 2025. خامساً، وبموجب القانون، من المفترض إجراء الانتخابات الإسرائيلية في غضون خمسة أشهر من التصويت على حجب الثقة. إذا سقطت الحكومة بحلول الأسبوع الأخير من شهر حزيران، فمن الممكن إجراء الانتخابات في أيلول. وإذا سقطت الحكومة بعد ذلك، فلن تجرى الانتخابات حتى تشرين الثاني على الأقل، بسبب الأعياد اليهودية".وختمت الصحيفة، "باختصار، من غير المتوقع إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل مع بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء على المدى القريب.وفي تطور كلاسيكي في الشرق الأوسط، ربما تجد إسرائيل نفسها عالقة في كابوس يتمثل في قبول حماس للاقتراح الإسرائيلي - الأميركي ورفض نتنياهو له".