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عربي-دولي

قادما من غينيا.. لافروف يحط في جمهورية الكونغو

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:00
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قادما من غينيا، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو في زيارة رسمية، حيث يجري محادثات مع قيادة البلد ضمن جولته الإفريقية.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام": "وصل وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو، وسيجري محادثات مع قيادة البلد في مدينة أويو غدا".
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من المتوقع أن يكون تركز المحادثات على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة.

يذكر أن حجم التجارة بين روسيا وجمهورية الكونغو ارتفع بنسبة 85% في الفترة من يناير إلى أبريل 2023.

كما ستشمل المحادثات تطوير التعاون العسكري التقني، حيث أنه في عام 2019، تم توقيع اتفاق بين البلدين لإرسال متخصصين عسكريين روس إلى الكونغو، كما أن المفاوضات جارية أيضا بشأن توريد معدات عسكرية روسية حديثة إلى البلاد.

يشار إلى أن جمهورية الكونغو هي المحطة الثانية ضمن جولة وزير الخارجية الروسي في القارة الإفريقية حيث أنه وصل إليها قادما من غينيا.(روسيا اليوم)

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