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عربي-دولي

روسيا تعزّز تجهيزاتها العسكرية.. هذا ما تحضّره "كلاشينكوف"!

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:45
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أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن بدء الإنتاج الصناعي على دفعات لمنظومة "غرانات – 4" المسيرة المطورة للاستطلاع الجوي وترحيل الإشارات.

وأطلقت شركة "كلاشينكوف" الروسية الإنتاج المتسلسل الصناعي على دفعات  للمنظومة المطورة التي تتضمن طائرة "غرانات – 4" المسيّرة التي تستخدمها بنشاط الوحدات العسكرية للاستطلاع ليلا ونهارا وللدلالة الفائقة الدقة على الأهداف في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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ووفقا لمقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" فإن "غرانات – 4" بمقدورها المساعدة في تدمير أنواع الأهداف كلها بدءا من المدرعات المنعزلة للعدو وانتهاء بنقاط الاستناد والمعابر في الموانع المائية.

يذكر أن "غرانات – 4" مخصصة لتحقيق الرصد عن بعد للأرض بواسطة أجهزة التصوير والفيديو والتصوير الحراري وإرسال المعلومات في نظام قريب من الوقت الفعلي (أونلاين) على مسافة حتى 70 كيلومترا. أما جهاز دلالة الهدف الليزري المتوفر في المنظومة فيسمح لها بتحقيق "إضاءة" الهدف على مسافة حتى 3 كيلومترات.

وتم تجهيز الطائرة المسيّرة بمحرك الاحتراق الداخلي، ويتم إطلاقها من المنجنيق. وتتراوح سرعتها بين 90 و140 كلم/ساعة عند التحليق على ارتفاع حتى 2000 متر. ويمكن أن تبقى الطائرة المسيّرة في الجو لمدة 6 ساعات. وتتضمن المنظومة مركز القيادة المتنقل الذي تم وضعه على منصة سيارة "كاماز". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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