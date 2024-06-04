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تقرير يحذّر البنتاغون من سلاح روسي أثّر على مسار الحرب

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:06
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قالت وكالة بلومبرغ، إنه يجب على البنتاغون تركيز الاهتمام على تجربة روسيا الناجحة جدا في استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، وتطوير هذا المجال بشكل أكثر فعالية في الجيش الأميركي.

وجاء في تقرير للوكالة، أنّه "تمكن الجيش الروسي في أوكرانيا، من إسقاط طائرات بدون طيار وذخائر صاروخية أمريكية موجهة (باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية). ويجب أن يثير ذلك قلقا كبيرا في البنتاغون".
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ونوهت المقالة بأن روسيا والصين تواصلان مراقبة جهود تطوير أسلحة عالية الدقة في الولايات المتحدة، وتعملان بنشاط على اتخاذ تدابير إلكترونية مضادة.

ووفقا للوكالة، فشل البنتاغون نفسه، بشكل ذريع في استراتيجية الحرب الإلكترونية الخاصة به. وشددت المقالة على أن برامج الدراسات الطموحة المختلفة، فشلت في توفير قدرات التشويش الضرورية جدا للجيش الأميركي. (روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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