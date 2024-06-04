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عربي-دولي
إمبراطور اليابان يلبي دعوة الملك تشارلز
Lebanon 24
04-06-2024
|
04:15
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في زيارة دولة تستمر ليومين، سيتجه إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الامبراطورة ماساكو إلى بريطانيا، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.
وستكون هذه زيارة الدولة الأولى التي يستضيفها العاهل البريطاني مذ استأنف نشاطاته الرسمية أواخر نيسان بعد بدء علاجه من السرطان.
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ومن المقرر أن يصل الإمبراطور والإمبراطورة إلى لندن في 22 حزيران، وسيقومان بنشاطات خاصة إلى حين بدء زيارة الدولة في 25 منه مع توجه ولي العهد البريطاني الأمير وليام للقائهما في مقر إقامتهما، قبل أن يصطحبهما الى حفل استقبال رسمي يقيمه تشارلز الثالث والملكة كاميلا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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