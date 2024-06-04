زار القطاع.. مسؤول أممي: مشاهد الدمار ومعاناة الناس في غزة تفطر القلب

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أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء انه قام بزيارة غزة أمس الاثنين، وأنه شهد التأثير المدمر للعمليات القتالية في القطاع.وقال وينسلاند: "زرت غزة بالأمس وشهدت عن كثب التأثير المدمر للأعمال القتالية.. إن مشاهد الدمار ومعاناة الناس تفطر القلب".وأضاف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "من الواضح أن هناك حاجة إلى تحرك عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة".وأوضح المسؤول الأممي أنه قام بزيارة "مستشفى الأمل" والتقى بالمسؤولين المحليين لمناقشة سبل تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.وأكد أن "ما رأيته في غزة هو تذكير صارخ بالتكلفة الإنسانية للصراع".وتطرق إلى الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، وحث "جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق على الفور لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن".وأضاف "لا يوجد بديل.. وأي تأخير كل يوم يكلف المزيد من الأرواح".(سكاي نيوز)