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عربي-دولي
قيمته كبيرة.. كازاخستان تستعيد مصبا نفطيا من قريب رئيسها الأول
Lebanon 24
04-06-2024
|
04:24
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أعادت شركة مملوكة لعسكر كوليباييف، قريب أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، إلى ملكية الدولة مصبا نفطيا بقيمة 66 مليون دولار.
وقال المكتب الصحفي للنيابة العامة الكازاخستانية: "وفقا لطلب المدعي العام لمدينة ألماتا، استعادت الدولة محطة لضخ النفط بمساحة 134 هكتارا وبقيمة 66 مليون دولار أمريكي، وتقع في مياه ميناء أكتاو التجاري البحري الدولي".
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ووفقا لبيان المكتب، تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مستثمر أجنبي من قبل شركة مملوكة لعسكر كوليباييف".
وأشار البيان إلى أنه تم في عام 2011، نقل مصب النفط البحري هذا، إلى ملكية شركة كوليباييف.
وعسكر كوليباييف هو والد تيمور كوليباييف، زوج الابنة الوسطى لرئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزارباييف. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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