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عربي-دولي

سرعتها تفوق سرعة الصوت.. روسيا تستهدف القوات الأوكرانية باستخدام منظومة "باستيون"

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:44
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استهدفت روسيا أهدافا للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة "باستيون".

وجاء في بيان الوزارة: "أسطول البحر الأسود ضرب باستخدام أنظمة الصواريخ البحرية "باستيون" منشآت لقوات نظام كييف على أراضي أوكرانيا".
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وأضافت الوزارة أن "الصواريخ أصابت أهدافها بدقة".

وتفوق سرعة صواريخ "أونيكس" في منظومة "باستيون" سرعة الصوت، وتستطيع تدمير السفن المعادية والأهداف البرية على مسافة 300 – 500 كلم. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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