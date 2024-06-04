سرعتها تفوق سرعة الصوت.. روسيا تستهدف القوات الأوكرانية باستخدام منظومة "باستيون"

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استهدفت روسيا أهدافا للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة "باستيون".وجاء في بيان الوزارة: "أسطول البحر الأسود ضرب باستخدام أنظمة الصواريخ البحرية "باستيون" منشآت لقوات نظام كييف على أراضي أوكرانيا".وأضافت الوزارة أن "الصواريخ أصابت أهدافها بدقة".وتفوق سرعة صواريخ "أونيكس" في منظومة "باستيون" سرعة الصوت، وتستطيع تدمير السفن المعادية والأهداف البرية على مسافة 300 – 500 كلم. (روسيا اليوم)