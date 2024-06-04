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عربي-دولي

اغتيال رئيسة بلدية في المكسيك.. تفاصيل تكشف ما حصل معها!

Lebanon 24
04-06-2024 | 05:37
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اغتيلت رئيسة بلدية بلدة في غرب المكسيك بعد مرور 24 ساعة فقط، على انتخاب كلاوديا شينباوم رئيسة للبلاد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن السلطات المحلية.
ودانت السلطات في ولاية ميتشواكان "مقتل رئيسة بلدية كوتيجا، يولاندا سانشيز فيغيروا"، وفقا لوزارة الداخلية في المنطقة. 
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وأكدت السلطات انتشار قوات الأمن  لمحاولة توقيف الفاعلين.

وكانت سانشيز التي انتخبت رئيسة للبلدية في العام 2021 خلال ترشحها عن "حزب العمل الوطني" (يمين ليبرالي محافظ)،  قد اختطفت لمدة ثلاثة أيام في أيلول الماضي بالقرب من غوادالاخارا. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة البلدية تعرضت لهجوم في الشارع نفذه مدنيون مسلحون كانوا على متن شاحنة صغيرة. 
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