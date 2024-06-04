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عربي-دولي

الخارجية الروسية تكشف: زيلينسكي توسل قادة رابطة الدول المستقلة للحضور إلى سويسرا

Lebanon 24
04-06-2024 | 05:49
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن فلاديمير زيلينسكي اتصل شخصيا وتوسل إلى زعماء دول رابطة الدول المستقلة لحضور مؤتمر سويسرا.

جاء ذلك في مقابلة لغالوزين مع "تاس"، حيث تابع: "لقد اتصل زيلينسكي وأصدقاؤه الغربيون شخصيا وتوسلوا إلى زعماء دول رابطة الدول المستقلة للحضور إلى المؤتمر في سويسرا، إلا أن الجميع رفضوا".
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وأشار غالوزين إلى أنه "تم استخدام كافة وسائل الضغط"، إلا أن أقرب حلفاء روسيا وأصدقائها من رابطة الدول المستقلة يفهمون تماما جوهر هذا المؤتمر، حيث أن الأمر "لا علاقة له بالسلام، وإنما هي محاولة لتشكيل تحالف مناهض لروسيا على عجل وتقديم إنذار نهائي لروسيا، لخلق مظهر الدعم العالمي لما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي" غير العملية".

وقال غالوزين إن مثل هذه "المعارك الضروس" لا تساهم في التوصل لتسوية سياسية، وتنفيذها لا طائل من ورائه ومحكوم عليه بالفشل مبدئيا.

وتابع: "إن مؤتمر السلام في سويسرا هو استمرار لما يسمى بـ "صيغة كوبنهاغن" التي وصلت إلى طريق مسدود للترويج لـ "صيغة زيلينسكي" التي وصلت هي الأخرى لطريق مسدود بالنسبة لأولئك الذين عقدوا بنفس الشكل اجتماعات في 2023-2024. وسعت الاجتماعات في جدة وفاليتا ودافوس وكييف وقيموها الغربيون بنشاط إلى جذب ممثلين عن دول جنوب وشرق العالم. وبطبيعة الحال، لم يتجاهلوا شركاءنا في رابطة الدول المستقلة. نحن نعلم على وجه اليقين أنه تم إرسال دعوات لهم بشكل منتظم، وظلت تلك الدعوات دون رد". (روسيا اليوم) 
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