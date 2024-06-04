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عربي-دولي
أمام بلدية لوس أنجلوس.. اعتصام موال للفلسطينيين
Lebanon 24
04-06-2024
|
05:53
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أقام متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مساء الاثنين، مخيما احتجاجيا أمام مبنى بلدية مدينة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.
وذكرت قناة "كيه إيه بي سي- تي في" أن نحو 50 متظاهرا في 20 خيمة شوهدوا مصطفين على الأرصفة خارج المبنى في شارعي ماين وفيرست. وكان عدد من المحتجين يحمل أعلاما فلسطينية وعبارات مثل "فلسطين حرة" و"غزة حرة".
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وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على منصة إكس إنها تراقب المظاهرة التي لم تحصل على تصريح.
وفيما لم يتم الإبلاغ عن إجراء أي اعتقالات أو وقوع إصابات، أعلنت إدارة الشرطة حالة تأهب تكتيكي على مستوى المنطقة من باب الحيطة والحذر.
واعتقل أكثر من 3000 شخص في الجامعات الأميركية قبل بدء العطلة الصيفية الشهر الماضي، بمن فيهم محتجون في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وسان دييغو وإيرفين.
بدأت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس عندما هاجمت حماس وجماعات مسلحة أخرى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن.
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