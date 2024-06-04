Advertisement

عربي-دولي

أستراليا ستسمح بتجنيد أجانب في صفوف جيشها

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1207757-638531043739439334.jpeg
Doc-P-1207757-638531043739439334.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستسمح لبعض الرعايا الأجانب بالانضمام إلى قواتها المسلحة في سعيها لتحقيق أهداف التجنيد في هذه الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إنه اعتباراً من تموز، ستسمح معايير الأهلية الأكثر مرونة "للمقيمين الدائمين الذين يعيشون في أستراليا منذ 12 شهراً" بالخدمة في صفوف جيشها.
Advertisement

وأضاف أن الأفضلية ستكون للرعايا من بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأميركا.

وتتمتع أستراليا بخط ساحلي طويل لكن عدد سكانها لا يتجاوز 26 مليون نسمة.

في السنوات الأخيرة، زادت كانبيرا إنفاقها الدفاعي واستثمرت في الغواصات والطائرات والعديد من المركبات القتالية أمام التوترات الإقليمية المتزايدة.

لكن البلاد تجد صعوبة في تجنيد عدد كاف من الطيارين والبحارة والجنود. وحذر خبراء من أن عدداً محدوداً من الأستراليين ينخرطون في صفوف الجيش لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية.

ووفقاً لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي يبلغ عديد الجيش الأسترالي اليوم 90 ألف عنصر بما في ذلك جنود الاحتياط.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ عديد الجيش الصيني نحو مليوني عنصر.

وشدد وزير الدفاع الأسترالي على أن زيادة عديد الجيش "ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية للبلاد خلال العقد المقبل وما بعده".

ويشكل انخفاض معدل البطالة نسبيا أحد العوامل وراء عدم الإقبال على الالتحاق بالجيش الأسترالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-06-04
10:39 | 2024-06-04
10:28 | 2024-06-04
10:03 | 2024-06-04
10:00 | 2024-06-04
09:51 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24