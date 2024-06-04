قطر: لا مواقف واضحة من إسرائيل أو حماس حتى الآن حول مقترح بايدن

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وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي "أي حديث عن الوصول لاتفاق بشأن غزة يحتاج أولا لموقف واضح من كلا الطرفين على الأفكار المطروحة على الطاولة". قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن الدوحة تنتظر موقفا إسرائيليا "واضحا" يمثل كامل الحكومة الإسرائيلية بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لهدنة للحرب في قطاع غزة.وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي "أي حديث عن الوصول لاتفاق بشأن غزة يحتاج أولا لموقف واضح من كلا الطرفين على الأفكار المطروحة على الطاولة".

وأردف القول "عندما نصل إلى موافقة من حماس وإسرائيل ننتقل للجانب الإجرائي من المفاوضات لتطبيق الاتفاق على الأرض".



وأعلن بايدن يوم الجمعة عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وستشمل وقف إطلاق النار على نحو "كامل وشامل" وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. (العربية)