هل لتصريحات المرشد الإيراني تأثير على مسار السلام في المنطقة؟





وقال خامنئي إن تلك العملية جاءت في اللحظة المناسبة، ومَن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد، وفق تعبيره.

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المرشد الإيراني شدد أيضاً على أن هجوم أكتوبر كان بالضبط ما تحتاجه المنطقة، وحصل في لحظة حساسة كانت إسرائيل تسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة.



وكان خامنئي وقبل 4 أيام من هجوم تشرين الأول، قد أعرب عن استيائه الشديد من استمرار عملية تطبيع العلاقات بين دول المنطقة وإسرائيل، ولكن بعد الهجوم وما رافقه من رد فعل إسرائيلي والتداعيات التي أضرت بالفلسطينيين، سارع المرشد الإيراني لنفي تورط طهران في الهجوم. ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه في تصريح للمرشد الإيراني، علي خامنئي، فإن عملية طوفان الأقصى أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها.وقال خامنئي إن تلك العملية جاءت في اللحظة المناسبة، ومَن قام بها أفشل المخطط الكبير للشرق الأوسط الجديد، وفق تعبيره.المرشد الإيراني شدد أيضاً على أن هجوم أكتوبر كان بالضبط ما تحتاجه المنطقة، وحصل في لحظة حساسة كانت إسرائيل تسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة.وكان خامنئي وقبل 4 أيام من هجوم تشرين الأول، قد أعرب عن استيائه الشديد من استمرار عملية تطبيع العلاقات بين دول المنطقة وإسرائيل، ولكن بعد الهجوم وما رافقه من رد فعل إسرائيلي والتداعيات التي أضرت بالفلسطينيين، سارع المرشد الإيراني لنفي تورط طهران في الهجوم.

وتشير كبيرة الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، خلال لقائها مع غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن النظام الإيراني لطالما سعى للاستفادة من كل تداعيات الأحداث التي وقعت منذ 7 تشرين الأول والحروب التي اندلعت نتيجة لذلك في غزة وفي مناطق أخرى كالبحر الأحمر ولبنان والعراق وسوريا، مشيرة إلى أن إيران ترى فرصا سانحة لها وسط حالة الحرب والاستفادة من المفاوضات الناتجة عنها.

حرب الظل الإيراني لإحكام القبضة على المنطقة



تستخدم الحكومة الإيرانية براعتها في المناورات السياسية لتجنب الاشتباكات المباشرة داخل أراضيها، مستعيضة عن ذلك بالاعتماد على وكلائها أو قوات الحرس الثوري الإيراني.

وبالرغم من عدم انخراط إيران بشكل مباشر في هذه الصراعات، إلا أنها تُعَد المستفيد الأكبر من التوترات والنزاعات الدائرة في المنطقة.

ويعتبر توقيت عملية "طوفان الأقصى" بالغ الأهمية، حيث تهدف هذه العملية إلى تعطيل مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

إن قيام المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، يحمل دلالات كبيرة بالنسبة لإيران، فالأمر لا يقتصر على الجوانب النظرية أو الإيديولوجية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل الأبعاد السياسية من خلال عزل إيران على الساحة الدولية.

وقيام إيران بإنشاء ممر استراتيجي في المنطقة العربية يمتد من طهران مرورا بالعراق وسوريا واليمن وصولاً إلى لبنان، بهدف تأكيد وجودها ونفوذها بقوة في هذه الجغرافية.

ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر لم يُسهم في خدمة الفلسطينيين أو قضيتهم، بل تسبب في جلب الدمار لمنطقة قطاع غزة التي ستحتاج لسنوات طويلة لإعادة الإعمار.

ويقع على عاتق الفلسطينيين مسؤولية جوهرية في طرح حلول تتعلق بإقامة دولتهم ومكافحة الفساد داخل السلطة الفلسطينية، فيجب أن تكون للفلسطينيين سلطة قادرة فعلاً على تلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم نظرا لكون هذا الأمر يُعتبر مسألة داخلية بحتة وليست مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.

وتُعَدُّ اتفاقيات السَّلام جزءًا أساسياً من تحقيق الأمان والازدهار الاقتصادي.



إن الدول التي أبرمت اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل استفادت من فوائد اقتصادية وتكنولوجية ملحوظة، دون أن تتعرض لأي شكل من أشكال الهيمنة الإسرائيلية.

وأيقنت السلطة الفلسطينية أن العمل المسلح لا يفضي إلى تحقيق أي إنجازات، فالإرهاب لم يسفر عن أي تقدم يُذكر.

ويوضح الدبلوماسي السابق عباس خاميار، لغرفة الأخبار، أن خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي كان بمثابة مباركة لعملية 7 تشرين الأول دون تبني الأعمال التي قامت بها حركة حماس.



كما ذكر أن إيران سبق وأن نفت أي علاقة لها بالعملية التي نفذتها حماس. وفي الوقت ذاته، أكد على دور إيران في دعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والعنف الإسرائيلي منذ عام 1948.