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عربي-دولي

المفوضية الأوروبية: بوتين يغمرنا بالأخبار الكاذبة!

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:58
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اتهمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر أخبار كاذبة تستهدف الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائب رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا غوروفا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و "الجهات الفاعلة المعادية الأخرى" يستغلون افتقار الاتحاد الأوروبي إلى ضوابط لتنظيم منصة "تلغرام"، وينشرون أخباراً زائفة في الدول أعضاء التكتل بشرق أوروبا.
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وأضافت غوروفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "إن منصة تلغرام تمثل مشكلة".

وقالت غوروفا إن خدمة تلغرام "تنشط بشكل خاص في الدول الأعضاء بشرق أوروبا والتي لدينا فيها أقلية ناطقة بالروسية".

وأوضحت أن منصة تلغرام تشكل "حالة خاصة" لأنها تدعي أن لديها 42 مليون مستخدم فقط في التكتل، أي أقل من عتبة الـ45 مليون مستخدم اللازمة للخضوع للتدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يضع حواجز حماية ضد انتشار المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت.

وقالت غوروفا: "نتحقق الآن من صحة هذا الرقم، وحال اكتشفنا أنه يزيد عن 42 مليوناً، سيتعين علينا أن ننظر بعمق في كيفية عمل تلغرام".

يشار إلى أن منصة تلغرام مملوكة لمواطن روسي غادر البلاد قبل عقد.
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