لافروف: روسيا ستواصل التعاون العسكري الفني مع الكونغو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري- التقني مع الكونغو، وأشار إلى عزم قيادة هذه الدولة الإفريقية على تطوير هذه العلاقات.



وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، ولقد أكد الرئيس ساسو نغيسو ذلك، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو". (روسيا اليوم)

Advertisement