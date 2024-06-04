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لافروف: روسيا ستواصل التعاون العسكري الفني مع الكونغو

Lebanon 24
04-06-2024 | 08:57
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري- التقني مع الكونغو، وأشار إلى عزم قيادة هذه الدولة الإفريقية على تطوير هذه العلاقات.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، ولقد أكد الرئيس ساسو نغيسو ذلك، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو". (روسيا اليوم) 
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