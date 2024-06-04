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عربي-دولي

روسيا تهدد باستهداف المدربين العسكريين في أوكرانيا

Lebanon 24
04-06-2024 | 10:03
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اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المدرّبين العسكريين الغربيين في أوكرانيا، لن يكونوا في منأى عن الضربات الروسية، في ظل تقاريرعن احتمال إرسال فرنسا مدربين.

وقال للصحافيين: "أي مدرّبين منخرطين في تدريب النظام الأوكراني لن يتمتعوا بأي حصانة. لا يهم إن كانوا فرنسيين أم لا".
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في الكونغو: "مهما كان وضعهم جنود في الجيش الفرنسي أو مرتزقة، فإنهم يمثلون هدفاً مشروعاً تماماً لقواتنا المسلحة".

وأكد لافروف الذي يؤدي بجولة إفريقية، أن المدربين الفرنسيين "يعملون حالياً في أوكرانيا"، معتبراً أن وجودهم في البلاد "مؤكد من خلال عدد لا بأس به من الوقائع".

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأسبوع الماضي، إن المدربين الفرنسيين سيصلون قريباً إلى البلاد، لكن وزارة الدفاع في كييف نفت لاحقاً الإعلان.
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