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الدفاع الروسية: تدمير قذائف صاروخية أوكرانية في كورسك ومسيّرات في بيلغورود

Lebanon 24
04-06-2024 | 10:28
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أعلت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولات أوكرانية لضرب أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين بقذائف صاروخية وطائرات من دون طيار اليوم الثلاثاء.
 
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم دمرت أنضمة الدفاع الجوي المناوبة 4 قذائف من راجمات الصواريخ "أولخا" أطلقتها القوات الأوكرانية على كورسك.
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كما أفادت الدفاع الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا استهداف بيلغورود بعد ظهر اليوم أيضا.

وذكر حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن هجوم درونات FPV أوكرانية اليوم أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 14 بلدة في المقاطعة. (روسيا اليوم) 
 
 
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