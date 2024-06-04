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الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة الأميركية لوقف الحرب على غزة

Lebanon 24
04-06-2024 | 11:41
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رحّبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنها تمثل "فرصة" لإنهاء حرب إسرائيل على القطاع.

 جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المعترف بها دوليا، نشرته عبر منصة "إكس".

 وبحسب البيان "تثمّن الحكومة اليمنية الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، لضمان الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية، وبما ينهي معاناة سكان القطاع".

 وأضاف: "ترحّب الحكومة اليمنية بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة باعتبارها فرصة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

 وأكدت الوزارة "موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقّه في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة". (الأناضول)

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