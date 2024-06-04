Advertisement

عربي-دولي

لندن.. هجوم إلكتروني يعرقل عمل مستشفيات عدة!

Lebanon 24
04-06-2024 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1207859-638531232072862230.png
Doc-P-1207859-638531232072862230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبب هجوم سيبراني بعرقلة عمل العديد من المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، وفقاً لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز".
 
وقالت الشبكة إن الهجوم تسبب بإلغاء عدد من الإجراءات الطبية في مستشفى "كينغس كوليدج"، مستشفى "توماس غاي"، مستشفى "سانت توماس أوف كانتربري"، مستشفى "رويال برومبتون" ومستشفى الأطفال "ايفيلينا دي روتشيلد".
Advertisement

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-06-04
13:51 | 2024-06-04
13:42 | 2024-06-04
13:40 | 2024-06-04
13:33 | 2024-06-04
13:20 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24