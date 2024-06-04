لندن.. هجوم إلكتروني يعرقل عمل مستشفيات عدة!

تسبب هجوم سيبراني بعرقلة عمل العديد من المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، وفقاً لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز".

وقالت الشبكة إن الهجوم تسبب بإلغاء عدد من الإجراءات الطبية في مستشفى "كينغس كوليدج"، مستشفى "توماس غاي"، مستشفى "سانت توماس أوف كانتربري"، مستشفى "رويال برومبتون" ومستشفى الأطفال "ايفيلينا دي روتشيلد".