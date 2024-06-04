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إقتصاد

لخدمة الحجاج والمعتمرين.. اليكم ما اطلقته السعودية

Lebanon 24
04-06-2024 | 11:50
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أطلقت وزارة الحج والعمرة في السعودية، بالتعاون مع "البنك الأهلي السعودي" أمس، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين باسم "Nusuk Wallet".

 وتأتي هذه المحفظة الرقمية كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية متقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي من خلال علامتها التجارية NEO، مما يوفر لهم تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المدير التنفيذي لنسك أعمال ومدير التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة أحمد بن سليمان الميمان: "إن إطلاق "Nusuk Wallet" يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث نسعى من خلال هذه المحفظة الرقمية لتقديم حل مبتكر يسهل عليهم إدارة أموالهم بكل أمان وسهولة دون الحاجة لحمل النقد.

 وأضاف "أنه وبإطلاق المحفظة الرقمية فإنه تحقق 6 إنجازات على المستوى المحلي والدولي. فهي أول محفظة رقمية وبطاقة مصرفية دولية في العالم، تتيح للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم أثناء تأديتهم لمناسكهم.

 وتابع: بهذه الخطوة، اقتربنا من تحقيق هدفنا في تطوير "سوبر آب" (SuperApp) ناجح يلبي جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

 و تُعتبر "Nusuk Wallet" أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم, مصممة لتمكين الحجاج والمعتمرين من إدارة أموالهم خلال فترة إقامتهم وتأديتهم لمناسكهم. (العربية)

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